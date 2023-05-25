Ястремская пробилась в основную сетку Ролан Гаррос

Ястремская сыграет в основной сетке Открытого чемпионата Франции 221 0 Фото — gettyimages #Даяна Ястремская

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (144) обыграла Грет Миннен (119) из Бельгии в финале квалификации Ролан Гаррос.

Матч длился 2 часа и 08 минут. Украинка ни разу не подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и использовала 5 из 10 брейк-пойнтов.

Украинка впервые прошла в основную часть Ролан Гаррос. До сих пор она попадала в основную заявку в 2019-2020 и 2022 годах.

Roland Garros — Grand Slam Париж, Франция Грунт Призовой фонд — €19,804,000

Квалификация, Финал : center;»>Даяна Ястремская (Украина) — Грет Миннен (Бельгия) 6:3, 2:6, 6:4

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