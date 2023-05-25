Женева. Рууд успешно начал защиту титула, Зверев, Димитров и Фритц сыграют в четвертьфинале

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Ястремская пробилась в основную сетку Ролан Гаррос
Ястремская сыграет в основной сетке Открытого чемпионата Франции Сегодня 19:19 221 0 Фото —...
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Ролан Гаррос. Состоялась жеребьёвка в мужском одиночном разряде
2023-05/1685022763_rg.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Костюк провела тренировку с Тимом
Украинка продолжает подготовку к Ролану Гарросу Сегодня 13:22 447 0 #Марта Костюк Источник —...
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Цуренко о россиянах: Лишь один человек прямо со мной поговорил
Украинка прокомментировала отношение российских теннисистов к войне Сегодня 11:24 419 0 #Леся Цуренко Источник...