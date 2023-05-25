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Теннис

Женева. Рууд успешно начал защиту титула, Зверев, Димитров и Фритц сыграют в четвертьфинале

2023-05/1684998032_atp-6.jpg|—>Женева. Рууд успешно начал защиту титула, Зверев, Димитров и Фритц сыграют в четвертьфинале

Источник: btu.org.ua

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