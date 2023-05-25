Теннис
Определилась соперница Светолиной в четвертьфинале турнира WTA во Франции
Свитолина сыграет против россиянки Вчера 23:25 262 0< /span> Фото — gettyimages #Элина Свитолина
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Украинка Элина Свитолина встретится с россиянкой Варварой Грачевой в четвертьфинал турнира WTA в Страсбурге.
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Свитолина без борьбы прошла в 1/4 финала соревнований из-за отказа новозеландки Эрин Раутлифф. В первом круге украинка победила американку Луизу Чирико — 6:4, 7:6.< /p>
Посеянная под 6-м номером Грачева в свою очередь обыграла во втором круге представительницу Франции Селену Янициевич — 6:2, 6:1.
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