Ролан Гаррос. Состоялась жеребьёвка в мужском одиночном разряде

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Костюк провела тренировку с Тимом
Украинка продолжает подготовку к Ролану Гарросу Сегодня 13:22 447 0 #Марта Костюк Источник —...
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Цуренко о россиянах: Лишь один человек прямо со мной поговорил
Украинка прокомментировала отношение российских теннисистов к войне Сегодня 11:24 419 0 #Леся Цуренко Источник...
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Лион. Оже-Альяссим выиграл первый матч в сезоне на грунте, Норри и Дрейпер прошли в четвертьфинал
2023-05/1684996626_felix.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Ангелина Калинина сыграет против одной из лучших теннисисток мира: превью финала на турнире в Риме
2023-05/1684571190_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua