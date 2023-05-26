Елена Рыбакина о предстоящем финале в Риме против Калининой: «Ангелина — очень хороший человек, и я счастлива, что мы сыграем в финале»

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— Я рада, что выиграла сегодня. В целом, день был очень тяжелым, со всеми перерывами из-за дождя, так что конечно, я просто счастлива, что оказалась в итоге в финале.

Я не очень хорошо начала второй сет. Немного не хватило энергии, быстро потеряла свою подачу, затем несколько хороших ударов с ее стороны, хорошие подачи. Все изменилось очень быстро. В то же время, я знала, что это всего один брейк, и мне нужно быть сконцентрированной и бороться за каждый мяч, так что я старалась сосредоточиться на каждом розыгрыше, вернула брейк и после этого очень хорошо подавала.

Считаю ли я, что стала более стабильной в этом году? Да мне кажется это так. Конечно, мне еще многое предстоит улучшить. Но, да, я довольна, что физически я могу оставаться в турнире до самого конца. Думаю, это просто общий многолетний опыт, а также способность адаптироваться. К примеру, я уже знаю места, где я выступаю, так что это немного легче. А также подготовка с командой. В этом году наша команда стала больше. На многих турнирах со мной был тренер по фитнесу. Физио, тренер всегда со мной.

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