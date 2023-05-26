Лион. Норри вновь победил Баэса, Оже-Альяссим не вышел на свой четвертьфинальный матч

Больше в Теннис
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Рабат. Риэра и Грабгер встретятся в дебютном полуфинале, Стивенс победила в трёхчасовом матче против Стёрнс
2023-05/1685083502_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Женева. Ярри победил действующего чемпиона Рууда, Димитров и Фритц сыграют за место в финале
2023-05/1685080527_jarry.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Елена Рыбакина о предстоящем финале в Риме против Калининой: «Ангелина — очень хороший человек, и я счастлива, что мы сыграем в финале»
2023-05/1684568353_rybakina.jpeg|—>— Я рада, что выиграла сегодня.
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Элина Свитолина – Варвара Грачева: обзор матча
Обзор матча Элина Свитолина – Варвара Грачева Вчера 20:15 549 0 #Элина Свитолина Источник...