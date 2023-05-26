Рабат. Риэра и Грабгер встретятся в дебютном полуфинале, Стивенс победила в трёхчасовом матче против Стёрнс

Больше в Теннис
-
Лион. Норри вновь победил Баэса, Оже-Альяссим не вышел на свой четвертьфинальный матч
2023-05/1685083098_norrie.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
-
Женева. Ярри победил действующего чемпиона Рууда, Димитров и Фритц сыграют за место в финале
2023-05/1685080527_jarry.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
-
Елена Рыбакина о предстоящем финале в Риме против Калининой: «Ангелина — очень хороший человек, и я счастлива, что мы сыграем в финале»
2023-05/1684568353_rybakina.jpeg|—>— Я рада, что выиграла сегодня.
-
Элина Свитолина – Варвара Грачева: обзор матча
Обзор матча Элина Свитолина – Варвара Грачева Вчера 20:15 549 0 #Элина Свитолина Источник...