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Теннис

Рабат. Риэра и Грабгер встретятся в дебютном полуфинале, Стивенс победила в трёхчасовом матче против Стёрнс

2023-05/1685083502_wta.jpg|—>Рабат. Риэра и Грабгер встретятся в дебютном полуфинале, Стивенс победила в трёхчасовом матче против Стёрнс

Источник: btu.org.ua

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