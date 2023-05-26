Теннис
Ваншельбойм вышел в полуфинал турнира ITF в Эфиопии
Украинец сразится за выход в финал Сегодня 16:12 213 0 #Ваншельбойм
Источник — Чемпион.
Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (449) вышел в полуфинал турнира ITF M15 в Аддис-Абебе (Эфиопия).
В четвертьфинале украинец в трех сетах обыграл Карана Сингха из Индии (820) — 6:2, 4:6, 6:3.
Следующим соперником Эрика снова будет представитель Индии — Ришаб Агарвал из Индии (946).
M15 ADDIS ABABA 2 — ITFАддис-Абеби, Эфиопия Грунт 1/4 финала, 26 мая
< strong>Эрик Ваншельбойм — Каран Синг 6:4, 4:6, 6:3
Раньше Ястремская пробилась в основную сетку Ролан Гаррос.