Ваншельбойм вышел в полуфинал турнира ITF в Эфиопии

Украинец сразится за выход в финал 213 #Ваншельбойм

Источник — Чемпион.

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (449) вышел в полуфинал турнира ITF M15 в Аддис-Абебе (Эфиопия).

В четвертьфинале украинец в трех сетах обыграл Карана Сингха из Индии (820) — 6:2, 4:6, 6:3.

Следующим соперником Эрика снова будет представитель Индии — Ришаб Агарвал из Индии (946).

M15 ADDIS ABABA 2 — ITFАддис-Абеби, Эфиопия Грунт 1/4 финала, 26 мая

< strong>Эрик Ваншельбойм — Каран Синг 6:4, 4:6, 6:3

Раньше Ястремская пробилась в основную сетку Ролан Гаррос.