Женева. Ярри со второй попытки выиграл чемпионский трофей

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Элина Свитолина – Анна Блинкова: обзор матча
Для Светолиной это 17-й титул в карьере.
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Свитолина: Все призовые по турниру в Страсбурге передам украинским детям
Элина Свитолина прокомментировала победу над россиянкой Анной Блинковой в финале турнира WTA 250 в...
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Свитолина выиграла первый сет у россиянки Блинковой в финале Страсбурга
Сегодня 16:47 999 2< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/169461ddd2bcd0bfe25fefed84faf8fa.
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Возвращение украинской Королевы: Свитолина выиграла турнир в Страсбурге
Сегодня 17:41 164 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/5d37a1292c0fc7d2e72eb15828a3b123.