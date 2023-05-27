Рабат. Грабгер и Брондзетти поспорят за дебютный титул WTA

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Свитолина впервые по возвращении сыграет в финале, в соперницах – россиянка
Сегодня 09:54 498 1< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/391e6b09215995937dd568c82627cd1a.
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Страсбург. Элина Свитолина против Анны Блинковой в финале турнира: превью матча
2023-05/1685172386_svitolina_str.jpg|—>Дата рождения: 12/09/1994 (28 лет)Место рождения: Одесса, УкраинаРост: 174 смИграет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)Титулы...
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Ролан Гаррос. Четыре игрока дебютируют в основе «мэйджора», Пуй — единственный француз, успешно сыгравший в квалификации
2023-05/1685137319_rg.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Рим. Киченок и Остапенко выиграли свой первый матч в парной сетке
2023-05/1683992169_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua