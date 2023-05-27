Рим. Киченок и Остапенко выиграли свой первый матч в парной сетке

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Ролан Гаррос. Данилович продлила свою победную серию, две юные чешки пробились в основную сетку
2023-05/1685128683_rg.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Элина Свитолина – Клару Бюрель: обзор матча
Обзор матча Элина Свитолина – Клару Бюрель Сегодня 22:10 448 0 Фото — gettyimages...
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Свитолина вышла в финал турнира в Страсбурге
Элина Свитолина вышла в первый финал по возвращении в теннис Сегодня 20:09 625 2...
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Ваншельбойм вышел в полуфинал турнира ITF в Эфиопии
Украинец сразится за выход в финал Сегодня 16:12 213 0 #Ваншельбойм Источник — Чемпион....