Страсбург. Элина Свитолина против Анны Блинковой в финале турнира: превью матча

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Дата рождения: 12/09/1994 (28 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 16 (2021 — Чикаго 250; 2020 — Монтеррей, Страсбург; 2018 — Брисбен, Дубай, Рим, WTA Finals; 2017 — Тайбэй, Дубай, Стамбул, Рим, Торонто; 2016 — Куала-Лумпур; 2015 — Марракеш; 2014 — Баку; 2013 — Баку; 2012 — 125*/Пуна)

Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)

Побед/Поражений за карьеру: (GS/WTA/BJKC на 27/05/2023) 346/195

Призовые за карьеру: $21,453,326

Элина Свитолина на портале BTU

Анна Блинкова (-) — 66-я ракетка мира



Дата рождения: 10/09/1998 (24 года)

Место рождения: Москва, Россия

Рост: 179 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2022 — Клуж-Напока)

Высший рейтинг WTA: 54 (03/02/2020)

Побед/Поражений за карьеру: (GS/WTA/BJKC на 05/02/2023) 124/109

Призовые за карьеру: $2,388,626

Анна Блинкова на портале BTU

H2H: 0-0