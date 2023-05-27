Теннис
Страсбург. Элина Свитолина против Анны Блинковой в финале турнира: превью матча
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Дата рождения: 12/09/1994 (28 лет)
Место рождения: Одесса, Украина
Рост: 174 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 16 (2021 — Чикаго 250; 2020 — Монтеррей, Страсбург; 2018 — Брисбен, Дубай, Рим, WTA Finals; 2017 — Тайбэй, Дубай, Стамбул, Рим, Торонто; 2016 — Куала-Лумпур; 2015 — Марракеш; 2014 — Баку; 2013 — Баку; 2012 — 125*/Пуна)
Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)
Побед/Поражений за карьеру: (GS/WTA/BJKC на 27/05/2023) 346/195
Призовые за карьеру: $21,453,326
Элина Свитолина на портале BTU
Анна Блинкова (-) — 66-я ракетка мира
Дата рождения: 10/09/1998 (24 года)
Место рождения: Москва, Россия
Рост: 179 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 1 (2022 — Клуж-Напока)
Высший рейтинг WTA: 54 (03/02/2020)
Побед/Поражений за карьеру: (GS/WTA/BJKC на 05/02/2023) 124/109
Призовые за карьеру: $2,388,626
Анна Блинкова на портале BTU
H2H: 0-0