Свитолина впервые по возвращении сыграет в финале, в соперницах – россиянка

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Источник — Чемпион.

Элина Свитолина (508) в финале Internationaux de Strasbourg — WTA 250 будет бороться за титул с россиянкой Анной Блинковой (66).

Матч запланирован на 16:00, 27 мая.< /p>

Раньше соперницы не встречались. Букмекеры предпочитают украинскую теннисистку, коэффициент на победу Светолиной — 1,73. На победу Блинковой – 2,09.

В 2020 году Свитолина выигрывала титул в Стазбурге, тогда в финале украинка победила Елену Рыбакину (6:4, 1:6, 6:2).

< Отметим, Свитолина начинала неделю 508-й ракеткой мира, пока украинка уже на 258-й строчке в рейтинге. В случае победы в финале Свитолина поднимется на 191 место.

Напомним, в полуфинале Свитолина в трех сетах одержала волевую победу над представительницей Бельгии Клару Брюэль.