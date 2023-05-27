Свитолина: Все призовые по турниру в Страсбурге передам украинским детям

Элина Свитолина прокомментировала победу над россиянкой Анной Блинковой в финале турнира WTA 250 в Страсбурге. #Элина Свитолина < ="article__source"> Источник — btu.org.ua.

Украинская теннисистка Элина Свитолина пожертвует все призовые с турнира WTA 250 в Страсбурге украинским детям.

Об этом рассказала сама украинская теннисистка.

«Это был прекрасная неделя, я очень счастлива, что смогла так отыграть.Это мой первый титул по возвращении, после рождения моего ребенка.Он очень особенный, он очень много значит.Еще потому, что я уже выигрывала здесь в 2020 году, когда была пандемия. приятно на этот раз держать трофей не в маске.Я бы хотела поблагодарить турнир, что они предоставили мне такую ​​возможность сыграть здесь.

Всю эту неделю я чувствовала вашу невероятную поддержку, вы оказывали мне энергии, даже когда я вчера играла против [француженки] Клары Бюрель Вы давали мне силы, и я хотела бы поделиться этой энергией с моей родиной, с Украиной. время Также я бы хотела поблагодарить Францию ​​за ту невероятную работу, которую вы делаете, как вы принимаете у себя украинцев и делаете все, чтобы они почувствовали, что это их второй дом. Поэтому я очень благодарна за все, что вы делаете для нас. Вместе мы увидим свет и победим в этой войне. Спасибо большое! Слава Украине!», – сказала Свитолина.