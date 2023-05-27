Свитолина выиграла первый сет у россиянки Блинковой в финале Страсбурга

999 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/169461ddd2bcd0bfe25fefed84faf8fa.jpg» /> #Элина Свитолина, #Internationaux de Strasbourg — WTA 250

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Элина Свитолина (508) разгромила в первом сете финальной игры Internationaux de Strasbourg — WTA 250 россиянку Анну Блинкову (66) — 6:2.

Первая партия продолжалась 33 минуты. Украинская теннисистка совершила 1 эйс при 2 двойных ошибках. В активе Светолиной 3 выиграны брейк-пойнты из 3.

В 2020 году Свитолина выигрывала титул в Стазбурге, тогда в финале украинка победила Елену Рыбакину (6:4, 1:6, 6:2).

Отметим, Свитолина начинала неделю 508-й ракеткой мира, пока украинка уже на 258-й строчке в рейтинге. В случае победы в финале Свитолина поднимется на 191 место.