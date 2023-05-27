#Элина Свитолина Источник — Чемпион. Элина Свитолина (508) в финале Internationaux de Strasbourg — WTA 250 в двух сетах уверенно победила россиянку Анну Блинкову (66). Счет встречи, длившейся 1 час 34 минуты — 6:2, 6:3. Украинка смогла завершить матч только по 4 матч-болу. Свитолина выполнила 1 подачу на вылет […]" /> #Элина Свитолина Источник — Чемпион. Элина Свитолина (508) в финале Internationaux de Strasbourg — WTA 250 в двух сетах уверенно победила россиянку Анну Блинкову (66). Счет встречи, длившейся 1 час 34 минуты — 6:2, 6:3. Украинка смогла завершить матч только по 4 матч-болу. Свитолина выполнила 1 подачу на вылет […]"> Возвращение украинской Королевы: Свитолина выиграла турнир в Страсбурге
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Теннис

Возвращение украинской Королевы: Свитолина выиграла турнир в Страсбурге

Сегодня 17:41 164 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/5d37a1292c0fc7d2e72eb15828a3b123.jpg» /> #Элина Свитолина

Источник — Чемпион.

Элина Свитолина (508) в финале Internationaux de Strasbourg — WTA 250 в двух сетах уверенно победила россиянку Анну Блинкову (66).

Счет встречи, длившейся 1 час 34 минуты — 6:2, 6:3. Украинка смогла завершить матч только по 4 матч-болу. Свитолина выполнила 1 подачу на вылет и допустила 3 ​​вьющихся ошибок. В активе одесситки — 7 использованных брейк-пойнтов из 13.

Для Светолиной это 17-й титул в карьере.

В 2020 году Свитолина выигрывала титул в Страсбурге, тогда в финале украинка победила Елену Рыбакину (6:4, 1:6, 6: 2).

Отметим, Свитолина начинала неделю 508-ю ракеткой мира. Победа позволит Светолиной подняться в топ-200 мирового рейтинга.

Источник: champion.com.ua

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