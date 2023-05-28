29 мая на кортах Ролан Гарррос сыграют Свитолина и Ястремская

29 мая в Париже продолжатся матчи первого круга Ролан Гаррос в женском одиночном разряде. На корты выйдут 2 представительниц Украины: Элина Свитолина и Даяна Ястремская, которая пробилась в основную сетку через квалификацию.

Расписание выступления украинок на Roland Garros 29 мая

12:00. Даяна Ястремская (144) — Дона Векич (22, Хорватия) — корт №8, первым запуском;

15:30*. Элина Свитолина (508) — Мартина Тревизан (26, Италия) — корт Симмон Матье, третьим запуском после игры Оже-Алиассим — Фонини;

* — время ориентировочное, в зависимости от течения предыдущих матчей.

В первый соревновательный день Марта Костюк не смогла преодолеть барьер первого круга, уступив в двух сетах представительнице белорусе Арине Сабаленко (6:3, 6:2).