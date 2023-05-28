29 мая на кортах Ролан Гарррос сыграют Свитолина и Ястремская

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Ролан Гаррос. Мухова вновь обыграла Саккари, одна из лучших парниц мира одержала первую одиночную победу в основе
2023-05/1685296525_rg.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Соболенко: Никто в этом мире не поддерживает войну
Белоруска рассказала о своем отношении к войне в Украине Сегодня 15:59 345 1 Фото:...
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Костюк не пожала руку белоруске Сабаленко — трибуны Ролан Гаррос освистали украинку
Сегодня 14:31 277 1< img Источник: - Чемпион.
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Женева. Димитров впервые с 2018 года вышел в финал, обыграв девятую ракетку мира, Ярри победил Зверева
2023-05/1685178587_dimitrov-geneva-2023-friday.jpg|—> Источник: btu.org.ua