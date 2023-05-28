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«Даже сам путин всегда врет, что он против войны». Александр Долгополов обратился к журналистам после «антивоенных» комментариев Арины Соболенко

2022-04/1650558445_dolgo.jpeg|—>"Даже сам путин всегда врет, что он против войны". Александр Долгополов обратился к журналистам после "антивоенных" комментариев Арины Соболенко
Александр Долгополов, который с первых дней полномасштабного вторжения присоединился к защите Украины, отреагировал на спорный эпизод после поражения Марты Костюк от Арины Соболенко в первом круге Ролан Гаррос. Украинка традиционно не пожала руку представительнице страны-агрессора, на что трибуны начали ее освистывать. Соболенко же подумала, что недовольство связано с ней, саркастически поклонилась на корте, но дальше переспросила об этом у своей команды и поняла, что ошиблась.

«Конечно, российские танки и палачи приходят в Украину из Беларуси, в результате чего произошла резня в Буче. Ты не говоришь об этом ни одного слова осуждения в адрес Беларуси или России, — написал Долгополов, — но используешь свою платформу каждую секунду, чтобы делать вид, что украинцы такие ненавистные. Как же кто-то мог освистать тебя? Какая отвратительная лицемерка».

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Также Долгополов прокомментировал фрагмент из пресс-конференции Арины Соболенко, опубликованный ресурсом Tennis Channel. Во время общения с журналистами Соболенко заявила, что никто из спортсменов России и Беларуси не поддерживает войну.

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Источник: btu.org.ua

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