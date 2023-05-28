Женева. Димитров впервые с 2018 года вышел в финал, обыграв девятую ракетку мира, Ярри победил Зверева

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Костюк не пожала руку белоруске Сабаленко — трибуны Ролан Гаррос освистали украинку
Сегодня 14:31 277 1< img Источник: - Чемпион.
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Костюк уступила белоруске Сабаленко на старте Ролан Гаррос
Матч завершился за 1 час и 11 минут Сегодня 13:24 89 0 #Марта Костюк,...
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Костюк сыграет против скандальной белоруски Сабаленко в первый день Roland Garros
28 мая в Париже начинается второй турнир серии Grand Slam — Roland Garros Сегодня...
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Свитолина поднялась более чем на 300 мест и вернулась в топ-200 рейтинга WTA, Калинина и Костюк сохранили позиции в топ-50
2023-05/1685253388_svitolina_str.jpg|—>Ангелина Калинина перед стартом на Открытом чемпионате Франции потеряла одну строчку и занимает 26-е...