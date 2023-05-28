Костюк не пожала руку белоруске Сабаленко — трибуны Ролан Гаррос освистали украинку

277 < img Источник: - Чемпион.

Украинская теннисистка Марта Костюк в очередной раз проигнорировала послематчевую рукопожатие с представительницей страны-агрессорки, не отдав почести биоруске Арине Сабаленко.

Также заслуживает внимания поведение публики на трибунах, часть которой освистала украинку. К тому же Сабаленко пыталась что-то сказать Костюк и откровенно играла на публику, выполнив реверанс…

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Украинка уступила в двух сетах — 6:3, 6:2 и завершила соревнования в одиночном разряде.

Во второй день Roland Garros на корты выйдут сразу 5 украинок: Ангелина Калинина сыграет против Диан Парри, Леся Цуренко — против Барборы Крейчиковой, Екатерина Байндль — против Ольги Данилович, Элина Свитолина — против Мартины Тревизан, а Даяна Ястремская, которая пробилась через сито квалификации.

Напомним, накануне Roland Garros Элина Свитолина триумфовала на турнире в Страсбурге, выиграв свой 17-й титул WTA.

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