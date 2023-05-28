Костюк сыграет против скандальной белоруски Сабаленко в первый день Roland Garros

28 мая в Париже начинается второй турнир серии Grand Slam — Roland Garros 207 < span class="listing__itm__comments">1 #Марта Костюк, #Арина Сабаленко < Источник - Чемпион.

Марта Костюк (39) первой из украинок начнет выступления на Roland Garros-2023. Соперницей киевлянки станет скандальная представительница белорусы Арина Сабаленко (2).

Матч запланирован первым запуском на центральной арене — корте Филиппа Шатрие. Начало в 12:00 по киевскому времени.

28 мая

12:00. Марта Костюк — Арина Сабаленко, корт Филиппа Шатрие, первый запуск Соперницы встречались однажды — в Дубае в 2022 году Сабаленко победила в двух сетах — 6:4, 6:1.

В общей сложности в основной сетке Ролан Гарросу сыграют 6 украинок. В первом круге Ангелина Калинина сыграет против Диан Парри, Леся Цуренко – против Барборы Крейчиковой, Екатерина Байндль – против Ольги Данилович, Элина Свитолина – против Мартины Тревизан, а Даяна Ястремская, которая пробилась через сито квалификации – против Доны Векич. Все матчи запланированы на понедельник, 29 мая.

Напомним, накануне Roland Garros Элина Свитолина триумфовала на турнире в Страсбурге, выиграв свой 17-й титул WTA.

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