Матч завершился за 1 час и 11 минут 89 #Марта Костюк, #Арина Сабаленко, #Roland Garros-2023 < Источник - Чемпион.

Марта Костюк (39) уступила белорусу Арине Сабаленко (2) в первом круге Roland Garros-2023.

Матч длился 1 час 11 минут и завершился со счетом 6:3, 6: 2.

Украинка ни разу не подала навылет, допустила 4 двойных ошибок и реализовала 1 из 5 брейкпойнтов.

Roland Garros — Grand Slam Париж, Франция Грунт Призовой фонд — € Первый круг, 28 мая

Марта Костюк (Украина) — Арина Сабаленко (страна террорист) 3:6, 2:6

В основной сетке Ролан Гарросу сыграют еще 6 украинок. В первом круге Ангелина Калинина сыграет против Диан Парри, Леся Цуренко – против Барборы Крейчиковой, Екатерина Байндль – против Ольги Данилович, Элина Свитолина – против Мартины Тревизан, а Даяна Ястремская, которая пробилась через сито квалификации— Векич. Все матчи запланированы на понедельник, 29 мая.

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