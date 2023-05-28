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Теннис

Лион. 18-летний Фис стал самым юным чемпионом в ATP-туре в этом году

2023-05/1685215261_atp.jpg|—>Лион. 18-летний Фис стал самым юным чемпионом в ATP-туре в этом году

Источник: btu.org.ua

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