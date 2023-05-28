Лион. 18-летний Фис стал самым юным чемпионом в ATP-туре в этом году

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Элина Свитолина – Анна Блинкова: обзор матча
Для Светолиной это 17-й титул в карьере.
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Женева. Ярри со второй попытки выиграл чемпионский трофей
2023-05/1685216511_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Свитолина: Все призовые по турниру в Страсбурге передам украинским детям
Элина Свитолина прокомментировала победу над россиянкой Анной Блинковой в финале турнира WTA 250 в...
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Свитолина выиграла первый сет у россиянки Блинковой в финале Страсбурга
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