Соболенко: Никто в этом мире не поддерживает войну

Белоруска рассказала о своем отношении к войне в Украине 345 Фото: Getty Images #Марта Костюк, #Арина Собол Roland Garros-2023 Источник — Tribuna.com.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (2) о своем отношении к войне.

Об этом она рассказала после победы над Мартой Костюк на Ролан Гаррос.

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«О войне. Я говорила это очень много раз. Никто в этом мире – русские спортсмены или белорусские спортсмены – не поддерживают войну. Как мы можем поддерживать войну? Нормальные люди никогда не будут это поддерживать.< /p>

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Почему мы должны идти и громко говорить об этом, это как 1+1=2. Конечно, мы не поддерживаем войну. И если бы мы могли ее остановить, мы бы сделали это. Но, к сожалению, это не в наших силах», — сказала Соболенко. >

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