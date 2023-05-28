Теннис
Соболенко: Никто в этом мире не поддерживает войну
Белоруска рассказала о своем отношении к войне в Украине Сегодня 15:59 345 1 Фото: Getty Images #Марта Костюк, #Арина Собол Roland Garros-2023 Источник — Tribuna.com.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко (2) о своем отношении к войне.
Об этом она рассказала после победы над Мартой Костюк на Ролан Гаррос.
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«О войне. Я говорила это очень много раз. Никто в этом мире – русские спортсмены или белорусские спортсмены – не поддерживают войну. Как мы можем поддерживать войну? Нормальные люди никогда не будут это поддерживать.< /p>
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Почему мы должны идти и громко говорить об этом, это как 1+1=2. Конечно, мы не поддерживаем войну. И если бы мы могли ее остановить, мы бы сделали это. Но, к сожалению, это не в наших силах», — сказала Соболенко.
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