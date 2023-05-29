30 мая на Ролан Гаррос три сыграют три украинки: Калинина, Цуренко и Байндль

81 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/83178a338abc469ccc0fe69368ca8b41.jpg» /> #Ангелина Калинина, #Леся Цуренко, #Екатерина Байндл

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30 мая на парижских кортах Ролан Гаррос продолжатся матчи первого круга, в том числе в женском одиночном разряде в борьбу вступят три представительницы Украины: Ангелина Калинина, Екатерина Байндль и Леся Цуренко.

Расписание выступления украинок на Roland Garros 29 мая

12:00. Ангелина Калинина (26) — Диан Парри (79, Франция) — корт Симмон Матье, первый запуск;

13:30*. Екатерина Байндль (83) — Ольга Данилович (105, Сербия) — корт №10, второй запуск;

14:00*.< /strong> Леся Цуренко (66) — Барбора Крейчикова (13, Чехия) — корт №7, второй запуск после матча Мпечи Парикар — Оливьери.

* — время ориентировочное, в зависимости от хода предыдущих матчей.< /p>

Наадим, из трех украинок, уже сыгравших матчи первого круга, только Элина Свитолина вышла дальше — одесситка уверенно в двух сетах победила итальянку Тревизан (6:2, 6:2). Марта Костюк и Даяна Ястремская завершили выступления, проиграв Сабаленко (6:3, 6:2) и Векич (6:2, 7:5) соответственно.