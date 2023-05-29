Ястремская уступила Векич на старте Ролан Гаррос

Украинка не смогла пробиться во второй круг турнира 268 Фото — gettyimages #Даяна Ястремская

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (144) уступила хорватке Донни Векич (22) в первом круге Ролан Гаррос.

Матч длился 1 час и 27 минут и завершились со счетом 2:6, 5 :7.

Ястремская до этого выиграла в трех из четырех матчей против хорватки, однако уступила в их предыдущей встрече в прошлом году на травяном турнире в Истборне.

Roland Garros — Grand Slam Париж, Франция ; Почва Призовой фонд – 19 804 000 евро Первый круг, 29 мая

Даяна Ястремская (Украина) – Донна Векич (Хорватия) 2:6, 5:7

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