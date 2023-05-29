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Лион. 18-летний француз впервые сыграет в финале турнира ATP, Серундоло с «баранкой» победил действующего чемпиона

2023-05/1685175538_fils-lyon-2023-friday.jpg|—>Лион. 18-летний француз впервые сыграет в финале турнира ATP, Серундоло с "баранкой" победил действующего чемпиона

Источник: btu.org.ua

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