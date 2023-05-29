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Ролан Гаррос. Хуркач в пяти сетах победил Гоффена, экс-десятая ракетка мира выиграл матч на «мэйджоре» впервые с 2019 года

2023-05/1685307962_hurkacz.jpeg|—>Ролан Гаррос. Хуркач в пяти сетах победил Гоффена, экс-десятая ракетка мира выиграл матч на "мэйджоре" впервые с 2019 года

Источник: btu.org.ua

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