Ролан Гаррос. Таусон выиграла ещё один матч, Джорджи и Пегула встретятся во втором круге

Больше в Теннис
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Ролан Гаррос. Хуркач в пяти сетах победил Гоффена, экс-десятая ракетка мира выиграл матч на «мэйджоре» впервые с 2019 года
2023-05/1685307962_hurkacz.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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«Даже сам путин всегда врет, что он против войны». Александр Долгополов обратился к журналистам после «антивоенных» комментариев Арины Соболенко
2022-04/1650558445_dolgo.jpeg|—>Александр Долгополов, который с первых дней полномасштабного вторжения присоединился к защите Украины, отреагировал на...
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29 мая на кортах Ролан Гарррос сыграют Свитолина и Ястремская
Сегодня 20:27 235 0 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/574ddd468147800353632454ab9f7aa7.
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Ролан Гаррос. Мухова вновь обыграла Саккари, одна из лучших парниц мира одержала первую одиночную победу в основе
2023-05/1685296525_rg.jpg|—> Источник: btu.org.ua