Свитолина сыграет с малоизвестной австралийкой во втором круге Ролан Гаррос

340 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/0c418dd54bf17b0ed889a484fb9cb2a9.jpg» /> #Элина Свитолина

Источник — Чемпион.

Во втором круге турнира Grand Slam — Roland Garros, который продолжается в Париже, Элина Свитолина (192) померяется силами с малоизвестной австралийкой Сторм Гантер (204).

Матч состоится в среду, 31 мая. Время и корт определятся позже — вечером 30 мая.

В единственной очной встрече, которая прошла в Хуахине в 2020 году, Свитолина победила в двух сетах (6:1, 6:2). 28-летняя австралийка впервые смогла преодолеть барьер первого круга на турнире серии Grand Slam. Самая высокая позиция в рейтинге WTA — 119.

Свитолина в Париже трижды останавливалась в 1/4 финала.

В первом круге Свитолина уверенно победила итальянку Тревизан (6 :2, 6:2), а Гантер выбила испанку Паррисас-Диас (4:6, 6:2, 6:4).

Напомним, Марта Костюк и Даяна Ястремская завершили свои выступления уже на стадии первого круг. Костюк проиграла Сабаленко (6:3, 6:2) а Ястремская уступила Векич (6:2, 7:5).