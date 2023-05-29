Виченца. Сачко успешно преодолел квалификацию и сыграет в основной сетке

Больше в Теннис
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Лион. 18-летний француз впервые сыграет в финале турнира ATP, Серундоло с «баранкой» победил действующего чемпиона
2023-05/1685175538_fils-lyon-2023-friday.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Ролан Гаррос. Таусон выиграла ещё один матч, Джорджи и Пегула встретятся во втором круге
2023-05/1685311530_rg.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Ролан Гаррос. Хуркач в пяти сетах победил Гоффена, экс-десятая ракетка мира выиграл матч на «мэйджоре» впервые с 2019 года
2023-05/1685307962_hurkacz.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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«Даже сам путин всегда врет, что он против войны». Александр Долгополов обратился к журналистам после «антивоенных» комментариев Арины Соболенко
2022-04/1650558445_dolgo.jpeg|—>Александр Долгополов, который с первых дней полномасштабного вторжения присоединился к защите Украины, отреагировал на...