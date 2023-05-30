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Теннис

Цуренко сенсационно победила Крейчикову на старте Ролан Гаррос

Матч длился 1 час и 29 минут и завершился со счетом 6:2, 6:4 Сегодня 17:51 522 1 #Барбора Крей #Леся Цуренко, #Roland Garros-2023 Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Леся Цуренко (66) сенсационно победила Барбору Крейчикову (13) из Чехии в первом круге Ролан Гаррос.

Матч длился 1 час и 29 минут и завершился со счетом 6:2 , 6:4.

Украинка ни разу не подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейкпойнтов.

Roland Garros — Grand Slam Париж , Франция  Грунт  Призовой фонд  19 804 000 евро Первый круг, 30 мая

Леся Цуренко (Украина) — Барбора Крейчикова (Чехия) 6:2 , 6:4

Цуренко в следующем раунде сыграет против победительницы пары Линь Чжу (40) — Лорен Дэвис (52).

Крейчикова выигрывала Открытый чемпионат Франции по теннису в 2021-м году.

Раньше Ястремская уступила Векич, а Свитолина уверенно разобралась с Тревизан. Также турнир уже покинула Ангелина Калинина.

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Источник: champion.com.ua

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