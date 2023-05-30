Цуренко узнала соперницу во втором круге Ролан Гаррос

766 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/59f61fed235a8300791b13b5ce1a5e32.jpg» /> #Леся Цуренко

Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Леся Цуренко (66) во втором круге турнира Grand Slam — Roland Garros сыграет против американки Лорен Дэвис (52).

Матч состоится в четверг, 1 июня. Корт и время поединка определятся позже — вечером, 31 мая.

Цуренко в первом круге сенсационно победила 13-ю ракетку мира Барбору Крейчикову из Чехии (6:2, 6:4), а Дэвис без проблем одолела китаянку Линь Чжу (6:3, 6:3).

В единственной очной встрече в Акапулько в 2018 году Цуренко разгромила соперницу – 6:4, 6:1.

< Напомним, из 6 украинок турнир продают только двое - кроме Цуренко во втором круге сыграет Элина Свитолина. Соперницей одесситки станет австралийка Сторм Гантер (204). Матч запланирован на 31 мая.