#Леся Цуренко Источник — Чемпион. Украинская теннисистка Леся Цуренко (66) во втором круге турнира Grand Slam — Roland Garros сыграет против американки Лорен Дэвис (52). Матч состоится в четверг, 1 июня. Корт и время поединка определятся позже — вечером, 31 мая. Цуренко в первом круге сенсационно победила 13-ю […]" /> #Леся Цуренко Источник — Чемпион. Украинская теннисистка Леся Цуренко (66) во втором круге турнира Grand Slam — Roland Garros сыграет против американки Лорен Дэвис (52). Матч состоится в четверг, 1 июня. Корт и время поединка определятся позже — вечером, 31 мая. Цуренко в первом круге сенсационно победила 13-ю […]"> Цуренко узнала соперницу во втором круге Ролан Гаррос
Следить

Теннис

Цуренко узнала соперницу во втором круге Ролан Гаррос

Сегодня 19:29 766 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/59f61fed235a8300791b13b5ce1a5e32.jpg» /> #Леся Цуренко

Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Леся Цуренко (66) во втором круге турнира Grand Slam — Roland Garros сыграет против американки Лорен Дэвис (52).

Матч состоится в четверг, 1 июня. Корт и время поединка определятся позже — вечером, 31 мая.

Цуренко в первом круге сенсационно победила 13-ю ракетку мира Барбору Крейчикову из Чехии (6:2, 6:4), а Дэвис без проблем одолела китаянку Линь Чжу (6:3, 6:3).

В единственной очной встрече в Акапулько в 2018 году Цуренко разгромила соперницу – 6:4, 6:1.

< Напомним, из 6 украинок турнир продают только двое - кроме Цуренко во втором круге сыграет Элина Свитолина. Соперницей одесситки станет австралийка Сторм Гантер (204). Матч запланирован на 31 мая.

Источник: champion.com.ua

Категории
Комментарии

Теннис

Страсбург. Линетт стартовала с победы, Бурель и Пера встретятся в 1/4 финала

Баскетбол

Степановский: Лукашов, Сидоров и Ткаченко травмированы, есть проблемы у других игроков

Баскетбол

Степановский: Проведем спарринги с Литвой, Израилем и Нидерландами, хотелось бы сыграть против неевропейской сборной

Теннис

Элина Свитолина – Клару Бюрель: обзор матча

Теннис

Элина Свитолина – Варвара Грачева: обзор матча

Теннис

Женева. Ярри победил действующего чемпиона Рууда, Димитров и Фритц сыграют за место в финале

Теннис

Страсбург. Теннисистка из России сыграет против Свитолиной в четвертьфинале

Теннис

Женева. Пэр, Шелтон и Бублик проиграли на старте, Маннарино и Грикспор вышли во второй круг

Бокс

Фьюри ведет переговоры по бою с австралийцем Маккином

Баскетбол

Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 сыграет с Германией и Италией в отборе на Евро-2023

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Теннис