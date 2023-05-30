Теннис
Джокович сделал политическое заявление на Ролан Гаррос
Джокович сделал политическое заявление на Ролан Гаррос Сегодня 08:25 1194 0 Фото — gettyimages #Новак Джокович
Источник – Чемпион.
Третья ракетка мира Новак Джокович из Сербии сделал надпись о Косово на видеокамере после победы над Александром Ковачевичем (114) на старте Ролан Гаррос.
«Косово — это сердце Сербии . Остановите насилие», – написал Джокович.
В 2008 году Джокович публично выступал в защиту территориальной целостности Сербии и против признания Косово как независимого государства.
Напомним, на прошлой неделе в нескольких муниципалитетах на севере Косово возникли стычки: полиция применила слезоточивый газ и водо. Причиной стал отказ местных сербов участвовать в апреле региональных выборов и признавать их результаты.