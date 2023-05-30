Джокович сделал позорное политическое заявление на Ролан Гаррос

1624 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/5180e57a060826164d46fe0d0ab9a5e0.jpg» /> Фото — gettyimages #Новак Джокович

Источник — Чемпион.

Третья ракетка мира Новак Джокович из Сербии сделал надпись о Косово на видеокамере после победы над Александром Ковачевичем (114) на старте Ролан Гаррос.

«Косово — это сердце Сербии . Остановите насилие», – написал Джокович.

В 2008 году Джокович публично выступал в защиту территориальной целостности Сербии и против признания Косово как независимого государства.

Напомним, на прошлой неделе в нескольких муниципалитетах на севере Косово возникли стычки: полиция применила слезоточивый газ. Причиной стал отказ местных сербов участвовать в апреле региональных выборов и признавать их результаты.