Фото — gettyimages #Новак Джокович Источник — Чемпион. Третья ракетка мира Новак Джокович из Сербии сделал надпись о Косово на видеокамере после победы над Александром Ковачевичем (114) на старте Ролан Гаррос. «Косово — это сердце Сербии . Остановите насилие», – написал Джокович. В 2008 году Джокович публично […]" /> Фото — gettyimages #Новак Джокович Источник — Чемпион. Третья ракетка мира Новак Джокович из Сербии сделал надпись о Косово на видеокамере после победы над Александром Ковачевичем (114) на старте Ролан Гаррос. «Косово — это сердце Сербии . Остановите насилие», – написал Джокович. В 2008 году Джокович публично […]"> Джокович сделал позорное политическое заявление на Ролан Гаррос
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Теннис

Джокович сделал позорное политическое заявление на Ролан Гаррос

Сегодня 08:25 1624 0 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/5180e57a060826164d46fe0d0ab9a5e0.jpg» /> Фото — gettyimages #Новак Джокович

Источник — Чемпион.

Третья ракетка мира Новак Джокович из Сербии сделал надпись о Косово на видеокамере после победы над Александром Ковачевичем (114) на старте Ролан Гаррос.

«Косово — это сердце Сербии . Остановите насилие», – написал Джокович.

В 2008 году Джокович публично выступал в защиту территориальной целостности Сербии и против признания Косово как независимого государства.

Напомним, на прошлой неделе в нескольких муниципалитетах на севере Косово возникли стычки: полиция применила слезоточивый газ. Причиной стал отказ местных сербов участвовать в апреле региональных выборов и признавать их результаты.

Источник: champion.com.ua

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