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Теннис

Элина Свитолина: Сейчас я мама

Спортсменка заявила, что не является игроком первой десятки или двадцатки.

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 191) после успешного старта на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023 отметила, что после годовой паузы стало все иначе.

«Во-первых, у меня сейчас другая команда. Сейчас я мама. Я не игрок первой десятки или первой двадцатки, я за пределами первой сотни рейтинга, я где-то в топ-200 после Страсбурга. Также меньше давления, я бы сказала, потому что сейчас я только зарабатываю очки, возвращаюсь на этот уровень, возвращаюсь к соревнованиям. Поэтому все для меня как-то и по-старому, и по-новому. Это смесь разных ощущений, но именно сейчас я хочу насладиться каждой возможностью на каждом турнире. Просто играть в хороший теннис. Стараться получить удовольствие, а потом, посмотрим, как пойдет», — приводит слова Свитолиной btu.org.ua.

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