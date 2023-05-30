Элина Свитолина: Сейчас я мама

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 191) после успешного старта на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023 отметила, что после годовой паузы стало все иначе.

«Во-первых, у меня сейчас другая команда. Сейчас я мама. Я не игрок первой десятки или первой двадцатки, я за пределами первой сотни рейтинга, я где-то в топ-200 после Страсбурга. Также меньше давления, я бы сказала, потому что сейчас я только зарабатываю очки, возвращаюсь на этот уровень, возвращаюсь к соревнованиям. Поэтому все для меня как-то и по-старому, и по-новому. Это смесь разных ощущений, но именно сейчас я хочу насладиться каждой возможностью на каждом турнире. Просто играть в хороший теннис. Стараться получить удовольствие, а потом, посмотрим, как пойдет», — приводит слова Свитолиной btu.org.ua.