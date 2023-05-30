#Даяна Ястремская Источник — Tribuna.com. Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№144 WTA) во время полномасштабной войны испытывает проблемы проведения тренировок. Об этом сказала сама спортсменка. «Честно, у меня нет ответа на ваш вопрос, потому что я не могу сказать где я тренируюсь, ведь у меня нет базы. Я с […]" /> #Даяна Ястремская Источник — Tribuna.com. Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№144 WTA) во время полномасштабной войны испытывает проблемы проведения тренировок. Об этом сказала сама спортсменка. «Честно, у меня нет ответа на ваш вопрос, потому что я не могу сказать где я тренируюсь, ведь у меня нет базы. Я с […]"> Ястремская: Сейчас у меня нет базы для тренировок
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Теннис

Ястремская: Сейчас у меня нет базы для тренировок

Вчера 22:55 383 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/72767b18b3101da486568362f4a0ad06.jpg» /> #Даяна Ястремская

Источник — Tribuna.com.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№144 WTA) во время полномасштабной войны испытывает проблемы проведения тренировок.

Об этом сказала сама спортсменка.

«Честно, у меня нет ответа на ваш вопрос, потому что я не могу сказать где я тренируюсь, ведь у меня нет базы. Я с турнира на турнир.

Мама с сестрой живут в Ницце. Сестра там тренируется. В прошлом году, когда у меня была возможность и время , я возвращалась в Ниццу, там готовилась. К концу сезона у меня были проблемы со здоровьем, поэтому я просто находилась в Ницце.

В Одессу я возвращалась буквально три раза с начала полномасштабной войны: однажды в два дня, однажды, когда у меня была травма кисти, я там две недели лечилась, и в последний раз я возвращалась перед Кубком Билли Джинг Кинг, когда дедушка был в больнице в Киеве.

> Конечно, очень хочется, чтобы все уже завершилось, чтобы можно было приезжать домой, тренироваться, восстанавливаться. Так как дома ты нигде не отдохнешь, не восстановишься и не наберешься этой энергетики. С детства хочется потренироваться на родных кортах», — сказала Ястремская.

Раньше Ястремская уступила Векич на старте Ролан Гаррос.

Источник: champion.com.ua

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