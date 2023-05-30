Теннис
Калинина уступила Парри на старте Ролан Гаррос
Калинина не смогла выйти во второй круг турнира Сегодня 13:34 319 1 Фото — gettyimages #Ангелина Калинина
Источник – Чемпион.
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (26) уступила Диан Парри (79) из Франции в первом круге Ролан Гаррос.
Матч длился 1 час и 22 минут и завершились со счетом 6:2, 6:3.
Калинина трижды подала навылет и допустила одну двойную ошибку.
Roland Garros — Grand Slam Париж, Франция Почва Призовой фонд 19 804 000 евро Первый круг, 30 мая
Диан Парри — Ангелина Калинина 6:2, 6:3
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