Калинина уступила Парри на старте Ролан Гаррос

Калинина не смогла выйти во второй круг турнира 319 Фото — gettyimages #Ангелина Калинина

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (26) уступила Диан Парри (79) из Франции в первом круге Ролан Гаррос.

Матч длился 1 час и 22 минут и завершились со счетом 6:2, 6:3.

Калинина трижды подала навылет и допустила одну двойную ошибку.

Roland Garros — Grand Slam Париж, Франция Почва Призовой фонд 19 804 000 евро Первый круг, 30 мая

Диан Парри — Ангелина Калинина 6:2, 6:3

Ранее Ястремская ;уступила Векич, а Свитолина уверенно разобралась из Тревизан.

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