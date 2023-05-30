Первая ракетка Словакии поддержала Украину после сенсационной победы над одиозной россиянкой на Ролан Гаррос

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Украинская теннисистка Катарина Завацкая, которая давно дружит со словачкой, рассказала нашему порталу, что это была не случайная акция.

«Она на самом деле полностью на стороне Украины и много раз спрашивала меня, чем она может помочь в Словакии, в Братиславе. Возможно, какие-то мероприятия для поддержки украинских детей. Это не так просто спланировать, но очень хочется, и мы активно об этом думаем».

Напомним, что вчерашняя соперница Шмидловой, Вероника Кудерметова, играет на турнирах с логотипом подсанцкионной компании «Татнефть», которая обеспечивает бензином и шинами российскую армию, ведущую захватническую войну в Украине, а также является игроком спортивного сообщества ЦСКА.

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