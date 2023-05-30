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Первая ракетка Словакии поддержала Украину после сенсационной победы над одиозной россиянкой на Ролан Гаррос

2023-05/1685429329_01-10-27.jpg|—>Первая ракетка Словакии поддержала Украину после сенсационной победы над одиозной россиянкой на Ролан Гаррос
Украинская теннисистка Катарина Завацкая, которая давно дружит со словачкой, рассказала нашему порталу, что это была не случайная акция.

«Она на самом деле полностью на стороне Украины и много раз спрашивала меня, чем она может помочь в Словакии, в Братиславе. Возможно, какие-то мероприятия для поддержки украинских детей. Это не так просто спланировать, но очень хочется, и мы активно об этом думаем».

Напомним, что вчерашняя соперница Шмидловой, Вероника Кудерметова, играет на турнирах с логотипом подсанцкионной компании «Татнефть», которая обеспечивает бензином и шинами российскую армию, ведущую захватническую войну в Украине, а также является игроком спортивного сообщества ЦСКА.

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Источник: btu.org.ua

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