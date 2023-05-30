Ролан Гаррос. Алькарас, Джокович и Синнер уверенно выиграли свои стартовые матчи, Тим покидает турнир после пятисетового поражения

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Свитолина сыграет с малоизвестной австралийкой во втором круге Ролан Гаррос
Сегодня 21:37 340 2< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/0c418dd54bf17b0ed889a484fb9cb2a9.
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Ролан Гаррос. Дэй и Кис встретятся во втором круге, Контавейт и Бенчич выбыли из борьбы
2023-05/1685382161_rg.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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30 мая на Ролан Гаррос три сыграют три украинки: Калинина, Цуренко и Байндль
Сегодня 21:09 81 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/83178a338abc469ccc0fe69368ca8b41.
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Свитолина уверенно разобралась с Тревизан на старте Ролан Гаррос
Матч длился 1 час и 12 минут Сегодня 18:09 421 2 #Элина Свитолина Источник...