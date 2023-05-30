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Ролан Гаррос. Шмидлова впервые с 2020 года победила соперницу из топ-20, Квитова проиграла Коччаретто

2023-05/1685399688_rg.jpg|—>Ролан Гаррос. Шмидлова впервые с 2020 года победила соперницу из топ-20, Квитова проиграла Коччаретто

Источник: btu.org.ua

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