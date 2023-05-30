Ролан Гаррос. Шмидлова впервые с 2020 года победила соперницу из топ-20, Квитова проиграла Коччаретто

Больше в Теннис
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Ястремская: Сейчас у меня нет базы для тренировок
Вчера 22:55 383 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/72767b18b3101da486568362f4a0ad06.
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30 мая на Ролан Гаррос сыграют три украинки: Калинина, Цуренко и Байндль
23.05.2023 00:02 486 0 #Ангелина Калинина, #Леся Цуренко, #Екатерина Байндло – Чемпион. 30 мая...
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Ролан Гаррос. Алькарас, Джокович и Синнер уверенно выиграли свои стартовые матчи, Тим покидает турнир после пятисетового поражения
2023-05/1685391808_alcaraz.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Свитолина сыграет с малоизвестной австралийкой во втором круге Ролан Гаррос
Сегодня 21:37 340 2< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/0c418dd54bf17b0ed889a484fb9cb2a9.