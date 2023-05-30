Ролан Гаррос. Вавассори отыграл шесть матчболов и одержал дебютную победу на «мэйджорах», Рууд и Зверев без проблем прошли во второй круг

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Калинина уступила Парри на старте Ролан Гаррос
Калинина не смогла выйти во второй круг турнира Сегодня 13:34 319 1 Фото —...
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Виченца. Сачко победил экс-28-ю ракетку мира в первом круге основной сетки
2023-05/1685433417_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Джокович сделал позорное политическое заявление на Ролан Гаррос
Сегодня 08:25 1624 0 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/5180e57a060826164d46fe0d0ab9a5e0.
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Джокович сделал политическое заявление на Ролан Гаррос
Джокович сделал политическое заявление на Ролан Гаррос Сегодня 08:25 1194 0 Фото — gettyimages...