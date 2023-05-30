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Теннис

Сачко пробился в основу челленджера в Италии

Сачко успешно преодолел квалификацию и сыграет в основной сетке Вчера 15:25 386 0 #Виталий Сачко

Чемпион.

Украинский теннисист Виталий Сачко (275) обыграл Джованни Фонио из Италии (454) на грунтовом челленджере в Виченце.

Матч длился 1 час и 53 минуты. Сачко дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и использовал 2 из 8 брейк-пойнтов.

Сачко в десятый раз в сезоне пробился в основу челленджера, трижды доходил до 1/4 финала.

Trofeo FL Service — Città di Vicenza — ATP Challenger Tour 75 Виченца, Италия Призовой фонд €73,000 Квалификация, Финал 29 мая

Виталий Сачко (Украина) – Джованни Фонио (Италия) – 6:4, 7:6(1)

Раньше Ястремская уступила Векич на старте Ролан Гаррос.

Источник: champion.com.ua

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