Стаховский оценил политическое заявление Джоковича на Ролан Гаррос

Сергей Стаховский прокомментировал заявление Новака Джоковича 3 Фото — gettyimages #Новак Джокович, #Сергей Стаховский Источник — Чемпион.

Бывший теннисист Сергей Стаховский отреагировал на сообщение сербского теннисиста Новака Джокович во время Открытого чемпионата Франции.

36-летний серб после победы над американцем Александром Ковачевичем на экране телекамеры написал: «Косово – сердце Сербии. Остановите насилие».

And one said , tenis player cannot do anything to stop invasion of russia into Ukraine… https://t.co/fTEAlGFS2V

— Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) May 29, 2023