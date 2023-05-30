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Теннис

Стаховский оценил политическое заявление Джоковича на Ролан Гаррос

Сергей Стаховский прокомментировал заявление Новака Джоковича Сегодня 09:16 3 0 Фото — gettyimages #Новак Джокович, #Сергей Стаховский Источник — Чемпион.

Бывший теннисист Сергей Стаховский отреагировал на сообщение сербского теннисиста Новака Джокович во время Открытого чемпионата Франции.

36-летний серб после победы над американцем Александром Ковачевичем на экране телекамеры написал: «Косово – сердце Сербии. Остановите насилие».

«А один сказал, что теннисисты ничего не могут сделать, чтобы остановить вторжение России в Украину…», – отметил Стаховский.

Источник: champion.com.ua

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