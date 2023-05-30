Теннис
Стаховский оценил политическое заявление Джоковича на Ролан Гаррос
Сергей Стаховский прокомментировал заявление Новака Джоковича Сегодня 09:16 3 0 Фото — gettyimages #Новак Джокович, #Сергей Стаховский Источник — Чемпион.
Бывший теннисист Сергей Стаховский отреагировал на сообщение сербского теннисиста Новака Джокович во время Открытого чемпионата Франции.
36-летний серб после победы над американцем Александром Ковачевичем на экране телекамеры написал: «Косово – сердце Сербии. Остановите насилие».
«А один сказал, что теннисисты ничего не могут сделать, чтобы остановить вторжение России в Украину…», – отметил Стаховский.
And one said , tenis player cannot do anything to stop invasion of russia into Ukraine… https://t.co/fTEAlGFS2V
— Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) May 29, 2023