Свитолина: Не понимаю решение Минспорта – они не оставляют спортсменам выбора

512 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/20ae4b04af9cfecbfb4f295b200928c4.jpg» /> #Элина Свитолина

Источник — Tribuna.com.

Украинская теннисистка Элина Свитолина не понимает решения Министерства молодежи и спорта Украины запретить спортсменам участвовать в международных соревнованиях вместе с россиянами и белорусами.

Об этом сказала сама теннисистка.

«Я не понимаю этого решения Минспорта. Они уже высказались по поводу тенниса, Мы просто выстреливаем себе в ногу. Многие спортсмены теперь не могут выступать и представлять нашу страну. Сейчас очень много видов спорта снова возвращает россиян. и белорусов.Мне грустно за наших спортсменов, отдавших всю жизнь спорта.Не понимаю я позиции Минспорта.Они же выбора спортсменам не оставляют.Хорошо бы они позволяли участвовать по желанию, а так это приказ.

У нас можно заморозить очки и вернуться через время, а вот в других видах спорта ситуация другая.Лучше выходить и обыгрывать их на спортивной площадке. Это было бы правильно», — сказала Свитолина.