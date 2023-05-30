Теннис
Свитолина сыграет против Гантер на одном из центральных кортов Ролан Гаррос
Сегодня 21:05 41 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/4e4b99fb6036cf62cebe259e188854cd.jpg» /> #Элина Свитолина
Источник — Чемпион.
31 мая на турнире Grand Slam — Roland Garros сыграет только одна представительница Украины — Элина Свитолина.
Расписание выступления украинок на Roland Garros 29 мая
12:00. Элина Свитолина (192) — Сторм Гантер (204, Австралия) — корт Симмон Матье, первый запуск.
В первом круге Свитолина разгромила в двух сетах (6:2, 6:2) итальянку Тревизан (26).
Напомним, в основной сетке Ролан Гаррос стартовало 6 украинок — кроме Светолиной, пробилась во второй круг только Леся Цуренко, свой матч сыграет 1 июня против американки Дэвис.