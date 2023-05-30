#Элина Свитолина Источник — Чемпион. 31 мая на турнире Grand Slam — Roland Garros сыграет только одна представительница Украины — Элина Свитолина. Расписание выступления украинок на Roland Garros 29 мая 12:00. Элина Свитолина (192) — Сторм Гантер (204, Австралия) — корт Симмон Матье, первый запуск. В первом круге […]" /> #Элина Свитолина Источник — Чемпион. 31 мая на турнире Grand Slam — Roland Garros сыграет только одна представительница Украины — Элина Свитолина. Расписание выступления украинок на Roland Garros 29 мая 12:00. Элина Свитолина (192) — Сторм Гантер (204, Австралия) — корт Симмон Матье, первый запуск. В первом круге […]"> Свитолина сыграет против Гантер на одном из центральных кортов Ролан Гаррос
Следить

Теннис

Свитолина сыграет против Гантер на одном из центральных кортов Ролан Гаррос

Сегодня 21:05 41 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/4e4b99fb6036cf62cebe259e188854cd.jpg» /> #Элина Свитолина

Источник — Чемпион.

31 мая на турнире Grand Slam — Roland Garros сыграет только одна представительница Украины — Элина Свитолина.

Расписание выступления украинок на Roland Garros 29 мая

12:00. Элина Свитолина (192) — Сторм Гантер (204, Австралия) — корт Симмон Матье, первый запуск.

В первом круге Свитолина разгромила в двух сетах (6:2, 6:2) итальянку Тревизан (26).

Напомним, в основной сетке Ролан Гаррос стартовало 6 украинок — кроме Светолиной, пробилась во второй круг только Леся Цуренко, свой матч сыграет 1 июня против американки Дэвис.

Источник: champion.com.ua

Категории
Комментарии

Теннис

Страсбург. Линетт стартовала с победы, Бурель и Пера встретятся в 1/4 финала

Баскетбол

Степановский: Лукашов, Сидоров и Ткаченко травмированы, есть проблемы у других игроков

Баскетбол

Степановский: Проведем спарринги с Литвой, Израилем и Нидерландами, хотелось бы сыграть против неевропейской сборной

Теннис

Элина Свитолина – Клару Бюрель: обзор матча

Теннис

Элина Свитолина – Варвара Грачева: обзор матча

Теннис

Страсбург. Теннисистка из России сыграет против Свитолиной в четвертьфинале

Теннис

Женева. Ярри победил действующего чемпиона Рууда, Димитров и Фритц сыграют за место в финале

Теннис

Женева. Пэр, Шелтон и Бублик проиграли на старте, Маннарино и Грикспор вышли во второй круг

Бокс

Фьюри ведет переговоры по бою с австралийцем Маккином

Баскетбол

Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 сыграет с Германией и Италией в отборе на Евро-2023

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Теннис