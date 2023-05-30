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Теннис

Цуренко с победы стартовала на Ролан Гаррос

Украинка выбила 13-ю ракетку мира

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 66) сумела выйти во второй раунд Открытого чемпионата Франции-2023.

В 1/64 финала Ролан Гаррос наша спортсменка в двух сетах одолела чешку Барбору Крейчикову (WTA 13) за 1 час и 29 минут.

Леся Цуренко (Украина) – Барбора Крейчикова (Чехия) (13) – 6:2, 6:4

Эта встреча была первой для теннисисток.

В следующем раунде Цуренко будет противостоять Линь Чжу (№40 WTA) или Лорен Дэвис (№52 WTA).

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