Виченца. Сачко победил экс-28-ю ракетку мира в первом круге основной сетки

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Калинина уступила Парри на старте Ролан Гаррос
Калинина не смогла выйти во второй круг турнира Сегодня 13:34 319 1 Фото —...
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Джокович сделал позорное политическое заявление на Ролан Гаррос
Сегодня 08:25 1624 0 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/5180e57a060826164d46fe0d0ab9a5e0.
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Джокович сделал политическое заявление на Ролан Гаррос
Джокович сделал политическое заявление на Ролан Гаррос Сегодня 08:25 1194 0 Фото — gettyimages...
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Первая ракетка Словакии поддержала Украину после сенсационной победы над одиозной россиянкой на Ролан Гаррос
2023-05/1685429329_01-10-27.jpg|—>Украинская теннисистка Катарина Завацкая, которая давно дружит со словачкой, рассказала нашему порталу, что это...