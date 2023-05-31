1 июня Цуренко сыграет против американки Дэвис в 3-м круге Ролан Гаррос

99 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/99dac13b2855991e6db0d2b8fd29e33d.jpg» /> #Леся Цуренко

Источник — Чемпион.

1 июня украинская теннисистка Леся Цуренко продолжит выступления на Ролан Гаррос — сразится за выход в третий круг с американкой Лорен Дэвис.

Расписание выступления украинок на Roland Garros 1 июня

< 17:30*. Леся Цуренко (66) — Лорен Дэвис (52, США) — четвертый запуск, после матча мужского одиночного разряда Гирон — Легечка.

* — время ориентировочный, в зависимости от хода предыдущих матчей.

Во втором круге Цуренко выбила из турнира 15 ракетку мира Борбору Крейчикову, а Дэвис без проблем одолела китаянку Линь Чжу (6:3, 6:3).

В единственной очной встрече в Акапулько в 2018 году Цуренко разгромила соперницу – 6:4, 6:1.

Напомним, Элина Свитолина в третьем круге победила австралийку Гантер (2:6, 6:3, 6:1) и поспорит с россиянкой Блинковой за выход в 1/8 финала. Матч Свитолина – Блинкова состоится в пятницу, 2 июня.