31 мая Свитолина сыграет против Гантер во втором круге Ролан Гаррос

1454 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/3006bc5ec2466ff9ae1b98ce862b8159.jpg» /> #Элина Свитолина

Источник — Чемпион.

31 мая на турнире Grand Slam — Roland Garros сыграет только одна представительница Украины — Элина Свитолина.

Расписание выступления украинок на Roland Garros 29 мая

12:00. Элина Свитолина (192) — Сторм Гантер (204, Австралия) — корт Симмон Матье, первый запуск.

В первом круге Свитолина разгромила в двух сетах (6:2, 6:2) итальянку Тревизан (26).

Напомним, в основной сетке Ролан Гаррос стартовало 6 украинок — кроме Светолиной, пробилась во второй круг только Леся Цуренко, свой матч сыграет 1 июня против американки Дэвис.